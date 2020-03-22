صبغات شعر بني بندقي.. خطوات ونصائح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - تتميّز صبغات الشعر البني البندقي بأنّها أكثر الألوان عملية، إذ يليق هذا اللّون لكل ألوان البشرة فهو لون محايد تقريبا ويناسب معظم الفتيات.

إليكِ فيما يلي خطوات تطبيق صبغات شعر بني بندقي بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة التي عليكِ الالتزام بها قبل البدء بالصبغة.

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المكونات: عبوة بلون أشقر رمادي فاتح.

عبوة بلون أشقر بلاتيني.

عبوة أكسجين بنسبة 30%.

الطريقة: Advertisements جهّزي كافة الأدوات اللّازمة لها. أفرغي محتوى العبوتين مع الأكسجين في وعاء زجاجي. حرّكي الخليط جيدا. ارتدي القفازات المطاطيّة قبل استخدام الصبغة. ضعي قطعة من القماش حول الرقبة لحماية الجلد من الصبغة. ادهني حافة الجبين والأذنين والرقبة بالفازلين حتى تكون عازلا قويا لمنع صبغ البشرة. اقسمي الشعر إلى خصلات وثبتيها بدبابيس. طبّقي الصبغة باستخدام الفرشاة ابتداء من الأسفل إلى الأعلى ومن الخلف إلى الأمام. حاولي توزيع الصبغة بشكلٍ متساوٍ على الشعر، فجذور الشعر وأطرافه أكثر مساميةً من بقية أجزائه، ولهذا فقد تلاحظي أنه تشبّع بالصبغة وأخذ لونها قبل أيّ جزءٍ آخر، لذا تجنبي جذور الشعر، ثم وزّعي الصبغة على بقية الشعر، ولا تحاولي إشباع الأطراف بكميةٍ كبيرة منها، حتى لا تصبح بلونٍ أفتح، أو أغمق مما ترغبين. اتركي الصبغة على شعرك لمدة 20 دقيقة. بعد أن تثبت الصبغة على الشعر اغسلي بالماء والشامبو جيدا. تابعي المزيد: قصات شعر طويل مدرج فرنسي نصائح قبل تطبيق الصبغة Caption أخضِعي شعركِ لحمامات زيت وكريمات على شعرك لمدة أسبوع، بعدها قومي بصبغه، كي يحافظ على حيويته. ينصح أن يكون الشعر جافاً حين قيامكِ بعملية الصبغ. ينصحك الخبراء بوضع الصبغة على الشعر الجاف النظيف لذا من الأفضل غسل الشعر بالماء والشامبو فقط قبل تلوينه بيوم واحد. ضعي لون الصبغة على خصلة صغيرة مخفية من شعرك لمعاينة اللون قبل البدء بوضع الصبغة على كافة الشعر، لتتجنّبي أي نتائج عكسيّة قد تحدث معك أثناء عملية الصبغة. تابعي المزيد: إخفاء الشيب بعيداً عن صبغات الشعر... إليك الطريقة

خطوت عليكِ تجنّبها صبغ الشعر لا تصبغي شعرَكِ أكثر من مرة في الشهر، حتى وإن لم يعجبك اللون، فكثرة الصبغات تؤدي الى تلف الشعر، وجفافه. لا تصبغي شعرك إذا كنتِ في الأشهر الأولى من الحمل، يمكنك صبغه بعد مرور 5 أشهر من حملك. لا تصبغي شعرك بعد فترة قصيرة من استخدامك للحناء، فذلك سيؤذي شعرك، ولن يعطيه اللّون المطلوب، بل يجب انتظار وقت طويل إلى أن تزول آثار الحناء بعدها يتم استخدام الصبغة. لا يمكنكِ استخدام صبغة قد جُهزت قبل أيام، فيجب أن تقومي بإعداد الخليط ثم القيام بعملية الصبغ فوراً، والتقييد بالفترة الزمنية المحددة على علبة الصبغة لإبقاء الصبغة على شعرك، كي لا يتضرر. تابعي المزيد: نصائح للعناية بالشعر من نجمات هوليوود

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