منها الأطعمة.. أخطاء تساهم في زيادة انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الابتعاد الاجتماعي والنظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين 20 ثانية بالماء والصابون من أهم إجراءات الوقاية من عدوى كورونا والسيطرة على انتشاره. لكن بعض الأخطاء الشخصية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إليك أهم هذه الأخطاء، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتي".

- أول خطأ أن تعتقد أنك في مأمن، وأنه لن يصيبك مهما فعلت. تأكّد أن جميع الأعمار والفئات عرضة للخطر.

- أن تواصل الاتصال بالأشخاص عن قرب، وخاصة كبار السن، بينما يشكل ذلك خطراً زائداً عليهم وعليك.

- أن يكون لديك عوامل خطر أكبر تتعلّق بالعدوى وتتجاهل إجراءات الوقاية والعزل الاجتماعي المناسبة لحالتك. من هذه العوامل مشاكل صحية، مثل: الربو، والسكري، وضعف المناعة، وأمراض القلب.

- أن تكون في سن الـ 50 أو أكبر وتتجاهل ارتفاع مخاطر كورونا على هذه الفئة العمرية.

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- خطر الوفاة بكورونا أكبر على الرجال من النساء، وخاصة المدخنين، وينبغي أن تتخذ هذه الفئة إجراءات وقائية أكثر تشدداً.

- أن تواصل زيارة الأماكن المزدحمة خلال فترة الابتعاد الاجتماعي.

- مواصلة لمس أزرار المصاعد وشاشات ماكينات البنوك والأسطح في الأماكن العامة ولا تطهّر يديك جيداً قبل أن تلمس وجهك.

- أن تواصل المرأة تجربة بعض منتجات التجميل في أماكن بيعها، لأن ذلك يؤدي إلى لمس الوجه.

- استمرار المصافحة باليد على الرغم من التحذيرات.

- أن تواصل أكل الوجبات غير الصحية، مثل: رقائق البطاطس المقلية (الشيبس)، وغير ذلك من الحلوى والكاندي والوجبات السريعة التي تضعف المناعة. بينما عليك أكل المزيد من الخضروات والفواكه والمكسرات الغنية بفيتامين "سي" والزنك والمعادن الداعمة للمناعة.