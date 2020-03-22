صور.. ميركل تتحدى كورونا وتتسوق في السوبر ماركت.. ماذا اشترت؟

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لم تتخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن عادتها في التسوق في المحال التجارية، حيث انتشرت صور لها أثناء تواجدها بأحد متاجر العاصمة برلين.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن تقارير إعلامية محلية، أن ميركل ذهبت مساء يوم الجمعة الماضي، للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط برلين والذي ترتاده دائمًا، بحسبما ذكر العاملون هناك.
وأوضحت التقارير أن ميركل ذهبت إلى قسم الخضار وقسم البقالة، ثم ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها 4 زجاجات نبيذ والكريز والصابون وورق التواليت، ودفعت حساب ما تسوقته عن طريق البطاقة الائتمانية، وأظهرت الصور المتداولة عدم مبالغة المستشارة في المشتريات.
وناشدت ميركل الألمان المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث التعليمات التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر، وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.
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