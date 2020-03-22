قبل أيام أعلن الممثل البريطاني إدريس ألبا، وهو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2018، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لتلحقه زوجته سابرينا في إعلانها عن إصابتها أيضًا.
ومن خلال الفيديو الذي أعلن من خلاله عن إصابته بفيروس (كوفيد 19)، ظهرت زوجته بجواره لتتلقى الكثير من الانتقادات عن رفضها للعزل عن زوجها، لتكشف سابرينا أثناء ظهورها في OprahTalks مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الإنترنت، ونشرا الفيديو عبر حسابها، إنها اكتشفت أن نتائج الاختبارات إيجابية وتؤكد إصابتها.
وذكرت سابرينا "لا أشعر بأي شيء من أعراض الفيروس وهو أمر غريب حقًا قد يتغير في الأسابيع المقبلة"، وعن الانتقادات التي تلقتها بسبب قربها من زوجها، علقت سابرينا "لست متفاجئة كنت أعلم أنني سأصاب به عاجلا أم آجلا وأردت أن أكون بجانبه.. وكان من الممكن أن اتخذ قرارا بالابتعاد عنه ولكنني أفضل البقاء والتعامل معه كما سبق وألمسه".
كانت هذه تفاصيل خبر رفضت التخلي عنه.. زوجة إدريس ألبا تصاب بـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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