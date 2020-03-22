علاج لنزلات البرد وووقاية من الفيروسات.. فوائد تناول الزيت الحار

تحذيرات عدة يوجهها الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية والوقاية من فيروس كورونا الذي اجتاح أغلب دول العالم، وراح ضحيته الآلاف وتسبب في هلع وذعر الكثيرين.

وقال الدكتور خالد يوسف استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن الزيت الحار من أقوى مضادات الأكسدة ويساعد في علاج نزلات البرد سريعا إلى جانب قدرته على رفع مناعة الجسم، مواجهة الأمراض المزمنة والفيروسات.

وأشار إلى أن أهمية تناول زيت الحار تكمن في المحافظة على الصحة والجمال، والذي يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن الزيت الحار يساعد على تقوية الشعر وإكسابه اللمعان، حيث يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم.