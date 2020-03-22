دراسة: تناول الطعام ببطء يساعد في إنقاص الوزن

أثبتت دراسة أمريكية، قام بها عدد من الباحثين في جامعة لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، أن تناول الطعام ببطء يساعد على تخفيض وزن الجسم، وذلك لأن هذه الطريقة تجعل الإنسان يتناول كميات أقل من الطعام وتتيح له فرصة الاستمتاع به.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة التي نشرتها مجلة لانست، شملت ‏30‏ امرأة صغيرة السن قدموا لهن وجبة من المكرونة مع صلصة مكونة من طماطم وخضراوات وجبن بعد أن تناولن في وجبة الإفطار أغذية تحتوي على نحو ‏400‏ سعر حراري‏.

وبعدها قسموا المجموعة إلى فريقين: الأول طلبوا منه تناول الطعام بسرعة، والفريق الثاني طلبوا منه وضع الشوكة إلى جانب الطبق بعد تناول كل لقمة وتناول الطعام ببطء‏،‏ ولاحظ الباحثون أن المجموعة الأولى أتمت الوجبة في تسع دقائق التهمن خلالها‏ 646‏ سعراً حرارياً، أما أفراد المجموعة الثانية فقد تناولن ‏579‏ سعراً حرارياً في ‏29‏ دقيقة‏.