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أبرز الإكسسوارات من شهر الموضة لخريف 2020..لإضفاء الحيوية على إطلالاتك!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد قرابة شهر من عروض المدرجات المذهلة، اختتمت أحدث سلسلة من أسابيع الموضة لموسم خريف وشتاء 2020 في باريس، وبينما نسترجع التصاميم التي أحببناها أكثر من غيرها يمكننا القول أن هذه العروض تعد أيضا مصدر إلهام لمن يخططون لتجديد خزانة الملابس.

وإذا كنت تخططين لشراء بعض القطع، أو ببساطة تبحثين عن أفكار جديدة للإكسسوارات، فمن الجيد اكتشاف الصيحات الجديدة والمبتكرة التي تم عرضها على المدرجات.

اكتشفي معنا فيما يلي أبرز أشكال الإكسسوارات التي قد سنراها في كل مكان خلال خريف وشتاء 2020 / 2021:

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عصابة الرأس المقلوبة من بادغلي ميشكا والتي تأتي بلون فضي منمق بالكريستال

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حقيبة الكتف المربوطة بحزام من براندون ماكسويل والمصنوعة من الجلد اللامع بطبعة السلحفاة

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الجوارب المنقطة اللامعة من ريتشارد كوين

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أحذية بوت البلاتفورم العالية فوق الركبة من فيكتوريا بيكهام والمصنوعة من الجلد وتتميز بصورة ظلية ضيقة أشبه بالجوارب

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الكعوب المائلة بطبعة الكاروهات الأيقونية من بربري والتي تتميز بأحزمة مربوطة حول الكاحل وبفتحات جانبية

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مجوهرات ذهبية ضخمة ومكتنزة من ألبرتا فيريتي

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صنادل بأربطة على شكل سلاسل معدنية مكتنزة من No. 21

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غطاء رأس مزدوج من ماكس مارا

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 حقيبة التسوق بنمط التوت وبحجم ضخم جدا والمطبعة بالشعار من فندي

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حقيبة يد ضخمة بمقبض دائري كبير وبطبعة مرقعة بنمط الباتشوورك من مارني

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نظارات ضخمة XXL عتيقة الطراز بإطار مطبع بطبعة السلحفاة من فيرساتشي

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أوشحة الباندانا المطبعة بالشعار من ديور

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أقراط طويلة جدا منسدلة على الصدر من أوف وايت بألوان مشرقة كالأزرق الملكي

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حقيبة الفيل الجلدية الضخمة من ثوم براون

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أقراط وبروشات ضخمة بصور ظلية على شكل حيوانات مختلفة من ستيلا مكارتني

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أساور مزدوجة على شكل صفوف من الأزرار الذهبية المكدسة من شانيل

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نظارات بنمط الريترو بأشكال هندسية مبتكرة وألوان غير مألوفة من ميو ميو.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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