الكروشيه والجلد والدانتيل أحدث فساتين فصل الربيع 2020

تتميز تصميمات فساتين فصل الربيع بألوان باستيل المبهجة، وتصمميها من الكروشيه والنيون وإضافة بعض الرسومات المناسبة لفصل الربيع مثل الزهور الملونة كبيرة الحجم، كما تتميز ببساطة التصميم، مما يضيف أناقة وجاذبية لإطلالة المرأة، والتى نستعرضها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "herworld".

أظهر المصممون اهتمامًا بالحرف اليدوية، لذلك اتجهوا لتصميم فساتين من الكروشيه يناسب أجواء طقس الربيع، بلون أزرق فاتح يمكن ارتداؤه أثناء حضور أحد الحفلات المقامة على الشاطئ.

تعتبر فساتين الدانتيل الشفافة الرقيقة، والتول والأورجانزا، والفستان المصنوع من التول المنقط مزود بطبقات من الكشكشة، موضة فصل الربيع، والمصمم من قماش ناعم ورقيق من الريش الذى يمكن رؤيته في مناطق معينة مثل خط العنق والأكمام، كما مزود ببطانة داخلية.

تعد الفساتين المطبوعة بالأزهار ذات الحجم الكبير موضة فصل الربيع في عام 2020 ، والمتميزة بألوان مبهجة مناسبة لأجواء الفصل السنوى، والذى يضيف أناقة وجاذبية للمرأة كما يعتبر يعتبر الفستان مصمم برقبة باردو عريضة وأكمام بالون مطاطية .

تعتبر فساتين التريكو المخططة ومتعددة الألوان موضة فصل ربيع بعام 2020، والتى تتميز بالألوان الزاهية المتناقضة من وردى وبرتقالى إلى فيروز وتوت، ويمكن ارتداء جاكيت جينز عليه، كما إنه يضيف أناقة وجاذبية للمرأة.

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يعتبر ألوان الباستيل من فستق الأخضر، والخوخ وأرجواني وأزرق فاتح، من أحدث إتجاهات ألوان فساتين فصل الربيع عام 2020، مثل فستان الأخضر النعناع الطويل المصمم من من قماش انسيابي و حزام رفيع، ذو طابع أنثوى ويضيف أناقة وجاذبية للمرأة .يعتبر الفستان المصنوع من الجلد من أحدث فساتين فصل الربيع، والمصمم بأكمام منتفخة وبألوان مناسبة لأجواء الربيع حيث يتوفر باللون الأصفر الليموني والبرتقالي .

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