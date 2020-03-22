فستان خطوبة ياسمين صبري يثير الجدل وهذه أبرز إطلالاتها في المناسبات المختلفة

بعد التكتم لفترة طويلة تم الإعلان عن خبر خطوبة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري وزوج هيفاء وهبي السابق أحمد أبو هشيمة، وقد شاهدنا جميعنا خاتم الخطوبة الألماسي الفاخر الذي استعرضته منذ عدة أيام ياسمين على حسابها الخاص على إنستقرام قبل الإعلان الرسمي وقد بدت غاية في السعادة، كما وانتشرت صورة لهما فيما يشبه حفلًا أو عشاء خطوبة، وكانت ياسمين قد ارتدت فستانًا ميدي بنقشة النمر لهذه المناسبة. والجدير بالذكر أن الفستان يشبه إلى حد بعيد الفستان الذي ارتدته هيفاء أيضاً في حفل خطوبتها.

وبهذه المناسبة جمعنا بالصور بعض أبرز إطلالات ياسمين صبري في فساتين السهرة التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية وإليك بعض الأمثلة.



ياسمين صبري في فستان من المخمل الأحمر:

إحدى أجمل إطلالات ياسمين صبري كانت في هذا الفستان المخمل باللون الأحمر الذي حمل توقيع أنطوان القارح Antoine Kareh، تصميمه مميز من ناحية القصة المحددة الخصر والتنورة المنسدلة التي تناسبت تماماً مع قوام ياسمين، وكانت قد اختارت معه أقراطًا ألماسية بارزة وحقيبة كلاتش باللون الأسود.

فستان براق تألقت به ياسمين صبري على السجادة الحمراء:

تعشق ياسمين صبري موديلات الفساتين البراقة التي تناسبها وتبرز جاذبيتها، وقد شاهدناها في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وقد اختارت فستان سهرة ماكسي براق من “يوسف الجسمي” Yousef al Jasmi مزينًا بحبات الكريستال البراقة، نسقت معه حقيبة كلاتش رسمية ومجوهرات فاخرة.

ياسمين صبري في فستان بقصة البليزر:

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شاهدنا ياسمين صبري في إطلالة أنيقة وعصرية، وقد اختارت فيها فستان سهرة بقصة البليزر مع صفي أزرار ذهبية من المخمل باللون الأسود، تصميم الفستان مع الياقة الساتان والفتحة على الساق ناسبها، وكذلك فإن تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات كان موفقاً وناعماً.



ياسمين صبري في فستان أخضر براق من يوسف الجسمي:

أحد أكثر إطلالات ياسمين صبري شهرة على السجادة الحمراء كانت في هذا الفستان الأخضر من يوسف الجسمي Yousef al Jasmi المصنوعة من قماش براق بقصة الكتف الواحد، وله شق طويل على الساق، نسقت معه إكسسوارات باللون الأسود عبارة عن صندل كعب عالٍ وشنطة يد رسمية، ومجوهرات ألماسية.

بمناسبة خطوبة ياسمين صبري شاهدي بالصور أجمل فساتين سهرة تألقت بها في الفترة الماضية، وصوتي للإطلالة التي تعتقدين أنها كانت الأجمل والأكثر تميزاً.

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