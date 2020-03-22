ورود بالطائرة.. هكذا احتفال اللبنانون بعيد الأم في زمن كورونا

احتفل اللبنانيون بعيد الأم، بطريقة مختلفة، وفقا لما فرضته عليهم ظروف انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح أغلب أنحاء العالم.

غالبا ما يحظى عيد الأم برمزية كبيرة، إذ تعد مناسبة تستعد لها المؤسسات التجارية لاسيما محلات بيع الورود، لكن احتفال هذا العام يجري بطعم آخر، مع بقاء عدد كبير من اللبنانيين في منازلهم وإغلاق المؤسسات في إطار تدابير وقائية أعلنتها الحكومة قبل أيام لمواجهة فيروس "كوفيد-19"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وعند أسفل مبنى في مدينة جونية، ينسّق كريستوفر إبراهيم (18 عاماً)، عبر خدمة واتساب مع فتاة أرادت مفاجأة والدتها ويطلب منها الاستعداد للخروج إلى الشرفة.

وبعد أن يعلّق وردة حمراء في طائرة مسيّرة مزوّدة بكاميرا، يرفعها تدريجياً تزامناً مع خروج الأم محاطة بأولادها لتستلّم هديتها.

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ومن مبنى إلى آخر، تنقل "كريستوفر" مع صديقيه وهم يرتدون الكمامات لتوزيع ورود ملونة جرى تنسيقها بعناية، بينما كانت دهشة الأمهات اللواتي خرجن إلى شرفات منازلهن واضحة.

ولم تتمكن بعض النساء من حبس دموعهن، ولوّحت أخريات بالورود وأرسلن القبلات عبر الهواء قبل أن يعانقن أفراد عائلاتهن امتناناً.

وقال كريستوفر، وهو طالب في مجال الهندسة ويعمل كمصور أعراس عبر الطائرة المسيّرة، لوكالة "فرانس برس": "خطرت لي فكرة الورود الطائرة أي تقديم الورود للأمهات بواسطة الدرون بما أنّ اليوم عيدهن وكل المحلات مقفلة".

وأضاف: "فكرت كيف يمكن للأبناء إسعاد أمهاتهم بطريقة آمنة إلى أبعد حدود من دون احتكاك مع أي أحد، ووجدت أن خدمة الإيصال عبر الدرون هي الأفضل باعتبار أن الوردة ستقدم عبر الشرفة والأم ستبقى في بيتها".