الامارات | بالفيديو.. “طرق تزيين الكمامات بالترتر” موضوع برنامج مصري يثير الجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. “طرق تزيين الكمامات بالترتر” موضوع برنامج مصري يثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت إحدى فقرات برنامج مصري الجدل مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي بتناولها موضوع خاص بتزيين الكمامات بالترتر وكيفية استخدامه، في محاولة لحث السيدات على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومات مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال في فقرة “السفيرة عزيزة” والذي يقدم على قناة “دي أم سي” حيث عرضت مقدمة البرنامج ضيفه تتحدث عن طرق تزيين الكمامات ما بين الترتر أو أشياء أخرى تضمن جمال المظهر وعدم الخسارة، كما تحدثوا عن دخول الكمامات الأن عالم الموضه من خلال إهتمام عدد كبير من بيوت الأزياء في العالم بهذا الموضوع.

ولاقى الموضوع الكثير من التعليقات في الشارع المصري ما بين مؤيد ورافض فهناك من طالبهم بعمل شيء مفيد وتقديمه وهناك من قال أنها قد تكون طريقه جيدة تجذب السيدات لإرتداء الكمامات والإلتزام بها، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.