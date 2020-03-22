هل الغرغرة بالماء والملح تقتل فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بات الذعر بسبب جائحة فيروس كورونا، أرضاً خصبة لانتشار المعلومات الخاطئة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك التي تتعلق بالوقاية من الفيروس ومحاربته.

وانتشرت مؤخراً معلومة تفيد بأن الغرغرة بالماء والملح فعالة في قتل فيروس كورونا الجديد أثناء وجوده في الحنجرة، قبل أن يصل إلى الرئتين، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

ولكن لسوء الحظ، فإن هذه المعلومة ليست صحيحة تماماً، لأن فيروس كورونا لا يعلق فقط في الحلق بل ينتقل بسرعة إلى بقية أعضاء الجهاز التنفسي.

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يقول الدكتور البريطاني كيث غرايمس "إن فيروس كورونا هو مرض جديد، وما زلنا لا نفهم تماماً كيفية انتشاره. ما نعرفه يشير إلى أن الفيروس التاجي ينتقل عن طريق قطرات الجهاز التنفسي، وهي كميات صغيرة من السوائل المصابة التي تنتشر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتلامس بشكل وثيق مع شخص ما".

وأضاف "مرحلة الحضانة التي تستغرق حوالي خمسة أيام، تدفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الفيروس يسكن في الحلق خلال هذه المدة. لكن هذا غير صحيح، لذا فإن غرغرة الحلق لا تقتل الفيروس".

من جهتها قالت الدكتورة بيربتوا إماجي، المحاضرة في علم الأحياء والعلوم البيولوجية في جامعة ليفربول، لموقع "ميترو" الإلكتروني، إن فيروس كورونا لا يعيش في البلعوم فحسب، بل يؤثر على الجهاز التنفسي بأكمله، لذا فإن مجرد استهداف منطقة واحدة من الجهاز التنفسي أمر عقيم"