وزيرة التجارة والصناعة: أعمل 18 ساعة يوميا.. والمرأة المصرية قوية

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها منذ أن تولت مهام منصبها، وهي تتعامل مع الكثير من الملفات عن التنمية، مشيرةً إلى أن التنمية الحقيقة وزيادة معدل النمو الاقتصادي يستوجب العمل على ملفي الصناعة والتجارة.

وأضافت نيفين جامع، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "بعدما توليت منصبي، أصبحت أبدأ مهام عملي في الثامنة صباحًا وأرجع إلى منزلي في الثانية عشر في منتصف الليل، مصطحبة عددًا من الملفات التي تكون في حاجة إلى قراءة وتحليل، وبالتالي فإن عدد ساعات العمل لا تقل عن 18 ساعة أو 20 ساعة في اليوم الواحد".

وأشارت إلى أن تكليفها بمنصبها هو تقدير وفرصة أولتها إياها القيادة السياسية، لخدمة مصر، أكثر مما كانت تفعل في المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما أنه فرصة لتحقيق نجاح أكبر.

وواصلت: "ملف المصانع المتعثرة من أهم الملفات التي نعمل عليها، حتى تعود للعمل بكل طاقتها، لأنها توفر فرص عمل".

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ولفتت إلى أن المرأة المصرية قوية على جميع المستويات، في البيت، والأسرة، وتعمل على التغلب التحديات: "عملي بجهاز تنمية المشروعات جعلني أحتك بسيدات على مستوى الجمهورية، وأرى أنهن يسعين إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لهن".

وحول حصولها على الدعم، قالت وزيرة التجارة والصناعة: "ألجأ إلى الله، والله قادر وإذا قال كن فيكون، كما أن صحبة الأبناء والأحفاد في منزلي يضفي السعادة عليّ بشكل شخصي، ولكن بمجرد إحساسي بأننا في حاجة إلى "الطبطبة" ألجأ إلى الله، وأجد في هذا راحة كبيرة".

ولفتت إلى أن ابنها الأكبر يعمل في أحد البنوك ولديه طفل وطفلة، كما أن ابنتها تعمل في أحد البنوك وتزوجت من مهندس، أما الابنة الصغرى فهي تدرس الإعلام، مشيرةً إلى أنها تلتقيهم يوم الجمعة من كل أسبوع: "لكني افتقدهم منذ شهرين، نظرًا لتأخري في مواعيد العمل، وقبلها كانوا يتواجدون معي بصفة مستمرة".