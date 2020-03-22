قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فريك بالكبد والقوانص، وذلك من خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "cbc سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير فريك بالكبد والقوانص فريك كبد وقوانص خلطة بشاميل لبن كريمة كرات كرفس بصل ثوم سمنة زيت Advertisements ملح وفلفل بهارات جوزة الطيب كمون مكعب مرق جزر مبشور طريقة عمل فريك بالكبد والقوانص يشوح البصل والثوم مع السمنة. يضاف الكرات والكرفس والجزر. يضاف الجزر والفريك ويشوحوا جيدا. تسلق الكبد والقوانص نصف سلقة. تضاف إلى الفريك ويقلبوا جيدا. لعمل البشاميل يخلط مغلف خلطة بشاميل كنور في لتر لبن وتقلب جيدا ثم ترفع على النار حتى يثقل القوام ثم تضاف الكريمة. ويقلب جيدا ثم يوضع خليط الفريك بالكبد والقوانص ثم يضاف خليط البشاميل وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم ساخنة.

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