معلومات عن المطربة الهندية كانيكا كابور بعد إصابتها بكورونا

ذهبت المطربة الهندية، كانيكا كابور، إلى لندن، وعادت مؤخرا إلى بلدها الهند، ورغم رفضها إبلاغ السلطات بموعد ذهابها إلى عاصمة الضباب مؤخرا، إلا أنها خضعت في نهاية المطاف للتحاليل التي أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتم حجز المطربة الهندية في الحجر الطبي بمستشفى جامعة الملك جورج الطبية في لكناو، وذلك بحسب ما نشرته جريدة india today.

وقال والدها راجيف كابور، إن ابنته أقامت 3 حفلات لدى وصولها لكناو، وقبل أن تخرج نتائج اختباراتها، وأضاف "6 من عائلتنا سيخضعون للاختبار، وحضرت كانيكا 3 حفلات بعد وصولها.. وكانت على اتصال بحوالي 350-400 شخص في 3 أطراف".

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن كانيكا كابور.

مني هي كانيكا كابور

- ولدت في 21 أغسطس 1978، أي تبلغ من العمر 41 عاما.

- ولدت في الهند، وحاليا تعيش في لندن بإنجلترا.

- والدها هو راجيف كابور رجل أعمال، ووالدتها هي بونام كابور.

- تزوجت من راج شاندوك، منذ عام 1997، وحتى 2012.

- لها ثلاثة من الأبناء.

- بدأت في دراسة الموسيقى الكلاسيكية منذ كان عمرها 12 عاما.

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- عملت مع راديو All India في عمر الـ15 عاما.

- درست الموسيقى في معهد Bhatkhande Music Institute.

- بدأت العمل في المجال الغنائي منذ عام 2012، بأغنية Jugni Ji.

- وحصلت بسببها على جائزة Brit Asia TV Music Award لأفضل أغنية فردية.

- أول أفلامها Dilwale وRoy عام 2015.

- اشتهرت بمشاركتها في فيلم Udta Punjab عام 2016.

- حصلت كانيكا على جوائز فيلم فير.

- تهوى ممارسة اليوجا والتسوق.

- تفضل المطبخ الصيني في الطعام.

- تقيم حفلاتها في كل أرجاء الهند، وهي واحدة من أشهر نجوم الغناء في البلاد.

- تغني كانيكا في تترات الأفلام، وتغني أيضا أغاني الأفلام.