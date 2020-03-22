قبل نقله للحجر الصحي.. إزاي تحمي نفسك لو في بيتك مصاب كورونا؟

قد تجد نفسك وجها لوجه مع مصاب بفيروس كورونا، وهو ما يتطلب منك أن تحمي نفسك حتى لا تنتقل العدوى حتى يتم نقل المصاب إلى أقرب حجر صحي.

وقدم "هُن" طرق حماية الأفراد لأنفسهم أثناء رعاية شخص مصاب بفيروس كورونا، وفقًا لقسم الفيروسات التاجية في كلية الطب في جامعة "هارفرد".

البقاء في غرفة منفصلة عن غرفة المصاب، وعدم الاحتكاك به قدر الإمكان.

التأكد من تهوئة غرف المنزل جيداً أو استخدام مكيف الهواء لتهوئة المكان.

غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو استخدام مطهر يدوي يحتوي على الكحول بنسبة تتراوح بين 60% إلى 95%.

تجنّب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

ارتدِ الكمامة أنت والشخص المصاب في حال تواجدكما في الغرفة نفسها.

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إذا لمست عند مساعدتك للمصاب دمه أو لعابه أو بلغمه أو مخاطه أو القيء، أزل القفازات التي ترتديها واغسل يديك بالماء والصابون أو معقم اليدين جيدا وقم بإزالة قناع الوجه وتخلص منه، ومن ثم، عاود غسل يديك مرة أخرى.

لا تشارك الأدوات المنزلية من أكواب وأطباق أو مناشف مع الشخص المصاب.

وتأكد من غسل هذه الأدوات جيداً بعد استخدام المصاب لها.

قم بتنظيف جميع الأسطح كأجهزة الكمبيوتر والطاولات ومقابض الأبواب والمرحاض والهواتف وغيرها يومياً.

إضافة إلى تنظيف أيّة أماكن قد تحتوي على سوائل جسم المصاب أو دمه من خلال رذاذ التنظيف المنزلي أو الكلور والماء.

اغسل الملابس ومستلزمات الفراش جيداً وعلى حرارة مرتفعة، وارتدِ القفازات ذات الاستخدام الواحد أثناء قيامك بهذه المهمة وتخلص منها على الفور بعد انتهائك. وبعد ذلك، لا تنسَ تنظيف يديك.

ضع كل القفازات ذات الاستخدام الواحد وأقنعة الوجه والأشياء الملوثة في أكياس منفصلة عن النفايات الأخرى قبل وضعها معاً في حاوية المستوعبات أو كيس كبير مع التشديد على تنظيف يديك فور قيامك بهذه المهمة.