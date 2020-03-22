"العملة النادرة".. مطرب أردني يصدر أغنية لـ"الأم المصرية"

دائما ما تدفع الأم المصرية الجميع على احترامها وتقدير دورها، وهو ما دفع الفنان الأردني عمر العبداللات لإطلاق أغنية جديدة لمناسبة عيد الأم.

وخص العبداللات الأم المصرية التي قال عنها: "عملة نادرة، ولا يوجد مثلها".

وتدور أغنية "الأم المصرية"، حول الصفات والقوة والعزيمة والجلد التي تتمتع بها الأمهات المصريات، وهي من كلمات الشاعر المصري مصطفى حسن، ومن توزيع عمر صباغ، وهندسة صوتية للمهندس إيهاب نبيل، وألحان وإنتاج عمر العبداللات.

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وأصدر العبداللات الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوات "يوتيوب"، وفي لفتة طيبة منه وتعبيراً عن محبته للشعب المصري، فقد أهدى الأغنية لعدد من القنوات الفضائية والإذاعات المصرية، حرصاً منه على أن تصل إلى كل أم في مصر.

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يذكر أن العبداللات أصدر سابقاً أغنية للجيش المصري بعنوان "يحكي أن"، وقد حققت رواجاً كبيراً في مصر.