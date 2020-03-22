فيروس كورونا شبح يهدد الدول والشعوب اليوم، عقب تفشيه في بلدان العالم، فبات المواطنون يخشون التلامس، الاختلاط، أو حتى السير بجانب المحلات المختلفة ووسائل المواصلات، خوفًا من انتقال الفيروس إليهم، الذي عادًة ما ينتقل عن طريق التلامس أو الرذاذ، خاصة إنه سريع الانتشار.

وأعربت العديد من الفتيات في وقتنا الحالي، عن خوفهن من الخضوع لأجهزة الليزر، لإزالة الشعر الزائد، خوفًا من أن ينقل إليهن الفيروسات، فضلًا عن تخوفهن من إيقاف الجلسات، ما قد يؤثر على نمو الشعر في وقت آخر.

هل أجهزة إزالة الشعر بالليزر تنقل فيروس كورونا؟

نفت سارة عصام، أخصائية تجميل وعناية بالبشرة والجسم أن يكون لأجهزة إزالة الشعر بالليزر أي دور في نقل الفيروس، مؤكدة أن أجهزة إزالة الشعر بالليزر لا يمكنها نقل الفيروس لتعقيمها باستمرار، قائلة: "الأجهزة في الأساس ومن قبل الفيروس بتتعقم بين الحالة والتانية، مينفعش نشتغل بيها للكل".

Advertisements

وأضافت خلال حديثها لـ "هُن": "وطبعا التعقيم بيختلف الفترة دي بشكل مكثف، وده بيختلف من مركز لآخر، أو من عيادة لأخرى".

وعن وقف جلسات الليزر، والعودة لها كجددًا، أكدت أخصائية التجميل، أن الأمر لا يؤثر على طبيعة نمو الشعر في المطلق، قائلة: "تغيرات الهرمونات ممكن تأثر على طبيعة نمو الشعر، لكن لو وقفنا الجلسات عشان ناخد احتياطاتنا ورجعنا ليها تاني مش هيأثر على نمو الشعر أبدًا".

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس كورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.