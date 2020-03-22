"كونوا سعداء".. الأطفال يدعمون العجائز في مواجهة كورونا بإنجلترا

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- هم الأضعف والأكثر عرضة للإصابة بكورونا، لذا جرى عزل بعض العجائز عزلة ذاتية في فندق كندال هاوس، والذي يصادف وجوده أمام مدرسة للأطفال، قرروا حينها أن يدعمون كبار السن في لفتة إنسانية رائعة.
اصطف الأطفال، في أسفل المدرسة المواجهة للفندق، وبدأوا في ترديد أغاني الحب والدعم التي يحفظونها وحيبونها موجهين كلامهم لكبار السن في العزلة بالفندق، الذين تفاعلوا معهم، وخرجوا لتحيتهم من النوافذ وتصوير المشهد الرائع.
وقالت مديرة المدرسة إن فصول السنوات الرابعة والخامسة والسادسة فى أكاديمية سيلفر سبرينجز الابتدائية في ستاليبريدج بمانشستر الكبرى، إن الأطفال فيها وعددهم يتخطى الـ400 فكروا في دعم كبار السن بالغناء والموسيقى والافتات، وهي خطوة تأتي قبل قرار إغلاق المدرسة الأسبوع المقبل بحسب تعليمات الحكومة الإنجليزية.
ورفع الأطفال كذلك لافتات الدعم، التي كتب عليها عبارات ملهمة مثل، "كونوا سعداء"، و"لا تكونوا حزانى"، و"فكروا في الأشياء الجيدة"، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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