كيت ميدلتون تعتمد على "الأخضر" في جميع اطلالاتها

تعد دوقة كامبريدج كيت ميدلتون من أشد المعجبين بتكريم الأماكن والبلدان من خلال خيارات ملابسها باستمرار ، ويعتبر اللون الأخضر – اللون الوطنى لإيرلندا - ومن أبرز

الألوان التى ارتدتها في يوم القديس باتريك على مدار سنواتها في العائلة المالكة ، وفي هذا التقرير المنشور على موقع insider نرصد اطلالات الأميرة خلال زيارتها لإيرلندا معتمدة على اللون الأخضر في جميع اطلالاتها ، والتى يمكن أن تكون مصدر إلهام للآخرين.

ارتدت كيت ميدلتون معطف إميليا ويكستيد وقبعة لوك أند كو بقيمة 300 دولار في أول عيد القديس باتريك كعضو في العائلة المالكة في عام 2012. ارتدت دوقة كامبريدج نفس الفستان لعيد القديس باتريك في عام 2013 ، فقط هذه المرة تغير الإكسسوارات ومكملات الأناقة مع جوارب سوداء أنيقة. ارتدت الدوقة أيضا معطف هوب مع زوج من أقراط كيكي ماكدونو الخضراء لزيارة الحرس الآيرلندي في لندن عام 2014.

في عام 2015 ، غيرت ميدلتون - التي كانت حاملاً بالأميرة شارلوت في ذلك الوقت – أسلوبها بزي الزيتون كاثرين ووكر. اختارت الدوقة للمرة الثانية كاثرين ووكر مرة أخرى لعيد القديس باتريك 2017 ، هذه المرة باختيار معطف مع طوق أسود أنيق. ارتدت كيت خلال زيارتها مع الأمير ويليام ، للحرس الأيرلنديين في 2018 ، معطف أخضر وقبعة مطابقة.

اختارت ميدلتون واحدة من أكثر مظاهرها لمعانًا ، حيث ارتدت فستان أخضر من دار النجم من Missoni بقيمة 2،480 دولارًا .ارتدت معطف ألكسندر ماكوين 4000 دولار لشرب جينيس مع الأمير ويليام في عيد القديس باتريك 2019.

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