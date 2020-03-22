طريقة عمل سمبوسك بالجمبري والجبنة

جددي بأطباقك اليوم، على طاولة طعامك الرئيسية، وحضري لأولادك سمبوسك بالجمبري والجبنة، الشهية، والغنية بالفسفور والكالسيوم، بطريقة الشيف شربيني. مكونات سمبوسك بالجمبري والجبنة عجينة سمبوسك. زيت. جمبري حجم صغير. فلفل ألوان مفروم. بصل - ثوم مفروم. كمون. Advertisements بهارات. مكعب مرق. جبنة شيدر. جبنة موتزاريلا. طريقة تحضير سمبوسك بالجمبري والجبنة قومي بسلق الجمبري، وتبيله بالكمون والبهارات جيدًا. اخطلي الجمبري المتبل بباقي المكونات السابقة. افردي عجينة السمبوسك، وضيفي حشو الجمبري، واغلقيها جيدًا. اقليها في زيت غزير وساخن، حتى تصبح ذهبية اللون.

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