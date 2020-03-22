لكسر ملل كورونا.. بيتزا الرنجة

دائماً ما يبحث البعض عن تحضير وجبات جديدة لكسر الملل وتحديدا مع إلزام الجميع بالبقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير بيتزا الرنجة في المنزل . مقادير بيتزا الرنجة عجينة بيتزا. ملعقة كبيرة زيت زيتون. كوب شمّر. كوب بصل. Advertisements سمك رنجة مقطع مكعبات صغيرة. ملح. فلفل. طريقة تحضير بيتزا الرنجة اخلطوا الرنجة والبصل وتبّلوها بالملح والفلفل. افردوا العجينة بشكل دائري. ضعوا المكونات على العجينة وأدخلوها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج وتقدّم ساخنة.

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