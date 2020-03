"إحنا في المستشفى عشانك فالتزم بيتك".. لافتة ممرضة للتوعية من كورونا

"خليك في البيت".. جملة يرددها الكثير من الأشخاص، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأضحى مثل الغول الذي تخشاه جميع دول العالم، خاصة عقب اجتياحه للقارات، وتسببه في إصابات ووفيات بأعداد كبيرة، حتى وصل مصر في الآونة الأخيرة، لتتعالى الأصوات بالتزام المنازل.

ملائكة الرحمة دائما في مثل تلك الظروف يصبحن في مواجهة تحدي البقاء والحياة لجميع مرضاهم، ومن بينهن سلمى خالد، تلك الممرضة التي تعمل مشرفة امتياز بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، حيث كان لها دورا في حملة توعية أطلقتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مناشدة الجميع لاتباع طرق الوقاية للحفاظ على سلامتهم.

بخط يدها، كتبت الفتاة الإسكندرانية لافتة باللغة الإنجليزية والعربية، "we stay at hospital for you, stay at home for us"، وتعني أن الأطباء والممرضين يبقون في المستشفى من أجل المواطنين فمن الواجب عليهم البقاء في منازلهم من أجلهم.

لافتة الفتاة الإسكندرانية، الحاصلة على معهد تمريض 5 سنوات، قبل التحاقها بكلية التمريض، جاءت للتوعية من مخاطر فيروس كورونا، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء ثم جائحة، من أجل الحد من الاختلاط وتفادي تزايد أعداد المصابين، لتوفير العناية اللازمة للمصابين الحاليين.

"التعامل مع أي مريض عنده أعراض بيبقي اشتباه، واحنا في منطقة خطر حتى تظهر نتائج التحاليل".. هكذا بدأت حديثها لـ"الوطن"، موضحة أن طرق الوقاية والانتباه لها تضيق فرص انتشار المرض والحد من زيادة الخطر خاصة غسل الأيدي التي تكسر حلقة انتشار الميكروبات بأنواعها والفيروسات والبكتيريا والطفيليات.

وعن المخاطر التي قد تتعرض لها خاصة وهي تعمل في العناية المركزة بأحد المستشفيات قالت: "في مجالنا بنتعامل بحذر مع جميع المرضى سواء مرض معدي أو غير ذلك، لكن الأهم التوعية للتقليل من فرص العدوى".

تحكي سلمى عن لحظات الخوف حينما تعود من منزلها ليلًا والشوارع فارغة بعد قرارات الحكومة بغلق المحال التجارية الساعة 7 مساءً، "بنروح والدنيا ضلمة وبنخاف نعدي أهلنا".