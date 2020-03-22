لمخالفتها الحجر الصحي.. اعتقال امرأة لنزولها حمام سباحة داخل فندق

بالرغم من التشديدات، إلا أن سيدة بريطانية كسرت الحجر الصحي ما دفع للسلطات الإسبانية لإلقاء القبض عليها، بتهمة مخالفة الحجر الصحي الإلزامي المرتبط بفيروس كورونا.

وفي مسبح فندق على جزيرة تنريفي، بإسبانيا، قام شرطي بالنزول إلى المسبح لإخراج المتمردة منه، والتي بدأت هي الأخرى بالصراخ والشكوى من الحجر الصحي الذي يمتد لأسبوع، وطالبت بتنظيف الغرف بدلا من إخراجها من الماء.

Advertisements

يذكر أنه تم إخبار السياح في المنطقة بالبقاء في غرفهم لوقف انتشار الفيروس، فيما هتف ضيوف الفندق للشرطة بعد اعتقال المرأة في المسبح وعلق أحدهم: "إنها تستحق ذلك".

وقال نزيل آخر في الفندق: "نحن محتجزون في الغرف خلال النهار، وهذا أمر محبط ، لكننا قادرون على الذهاب إلى المطعم في أوقات الوجبات كالمعتاد".

وأضاف: "الموظفون هنا ودودون حقًا، ليس بوسعهم فعل الكثير وسط هذا الوضع"، وفقا لوكالة "سبوتنك".