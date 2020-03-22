تعتبر الكفتة المشوية من الأكلات التى يفضلها البعض بسبب مذاقها الرائع، باختلاف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم، على طريقة الشيف شريف الحطيبى، مقدم برنامج "سندوتش وحاجة ساقعة" على سي بي سي سفرة. المكونات كفتة مشوية. ملح وفلفل. كمون. هوت صوص. بصل مبشور. طماطم (مكعبات صغيرة). بقدونس طازج. Advertisements بودرة ثوم. مايونيز. ليمون. زيت. كزبرة. طريقة التحضير يخلطوا جميعا في الكبة ثم يضافوا للكفتة ويقدم.

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