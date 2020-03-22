تعتبر اللازانيا من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل اللازانيا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير اللازانيا الإيطالية علبة شرائح اللازانيا نصف كيلو لحم مفروم علبة معجون الطماطم حبتان طماطم مفروم ناعم 3 فصوص ثوم مهروس حبة بصل كبيرة مفروم ناعم Advertisements ملح وفلفل صلصة البشاميل زيت نباتي خطوات تحضير اللازانيا الإيطالية -تسلق شرائح اللازانيا بالماء والملح -تحضر الحشوة بقلي البصل والثوم بالزيت وإضافة اللحم المفروم والطماطم ومعجون الطماطم إلى اللحم والملح والفلفل وتحريكها جيدا ثم تركها تنضح نصف ساعة. -تصف طبقة من شرائح اللازانيا في طبق يتحمل حرارة الفرن. -نصب قليل من البشاميل فوق اللازانيا ونوزعها على كامل الطبق. -نضيف كمية من الحشوة فوق البشاميل ثم طبقة بشاميل أخرى رقيقة جدا ثم نصف طبقة أخرى من شرائح اللازانيا. - نكمل صف الطبقات بنفس الترتيب ثم نصب باقي كمية البشاميل على الوجه وندخلها الفرن حوالي 20 دقيقة وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل اللازانيا الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.