يقاوم السرطان ويقوي القدرات الدماغية.. تعرف على فوائد الصمغ العربي

الصمغ العربي هو خليط من بروتين سكري وسكريات متعددة، وهو مصدر لسكريات أرابينوز والريبوز، وكلاهما تم اكتشافه لأول مرة وفصله من الصمغ العربي، وتمت تسميتهما به.

واليك فوائد الصمغ العربي، وفقا لموقع"مايو كلينيك".

- يساهم في زيادة معدّل التركيز في عملية هضم البروتينات، كونه يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف التي تلعب دوراً بارزاً في التخلص من مسببات الفشل الكلوي عبر البراز، وذلك بإضافة 50 جراماً منه في كوب من الماء.

- يعالج مشاكل القولون، ويقي من تهيجه والتهابه، ويخفف تشنجات المعدة وما يرافقها من أعراض مؤلمة.

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- يقوي القدرات الدماغية، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي، ويعزز أداء المخ.

- تكمن أهمية الصمغ العربي في قدرته على المحافظة على صحة الجهاز التناسلي، والذي بدوره يقي من الالتهابات والحكة والتهيج، ومن تشكل الحصوات، وانسداد المجاري البولية.

- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ويمنع عسر الهضم.

- يعمل الصمغ العربي على مقاومة مرض السرطان، ويقلّل احتماليته من خلال تعزيزه قوة الجهاز المناعي، وإنتاج أكبر قدر ممكن من الخلايا المخاطية في الجسم.