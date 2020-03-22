مفيدة لكبار السن.. فوائد متعددة لتناول الشوربة بالليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - يفضل الكثير من الأشخاص تناول طبق الشوربة الساخنة، قبل تناول الوجبة الرئيسية، كفاتح للشهية، كما أنه يساعد على وقاية المعدة من الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي. ويضيف عصر الليمون على الشوربة قبل تناولها قيمة غذائية كبيرة، تساعد على تعزيز الحالة الصحية للجسم.

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