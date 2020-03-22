بطعم لسان البقر ومخلل المانجو.. أغرب نكهات الآيس كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تتنوع نكهات الآيس كريم التقليدية بين أنواع الفواكه، بالإضافة إلى النكهات الحلوة مثل الفانيليا، ولكن أدخلت عدد من محلات الآيس كريم حول العالم نكهات غريبة لهذه الحلوى الشهيرة، تنوعت بين الجبن واللحوم وغيرها، كما أوضح موقع " "travelandleisure

-لسان البقر، اليابان

يقدم هذا النوع من الآيس كريم في أحد أشهر محلات الآيس كريم في الركن المخصص للطعام، بمدينة الألعاب اليابانية "نماجا".

ويوجد أكثر من 300 نكهة للآيس كريم في هذا المكان، مثل الكاري، والريحان، والثوم، وكذلك نكهة لسان البقرة.

-الخبز البني، أيرلندا

يعتبر الخبز البني أحد عناصر الطعام الرئيسية في إيرلندا، وتم ادخال نكهته إلى الايس كريم، بالإضافة إلى نكهات آخرى، وهي البازلاء، والنعناع وغيرهما من النكهات المختلفة.

-عرق سوس، السويد

يقدم متجر Glasshus في ستوكهولم ، أيس كريم بالعرق سوس.

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-غزل البنات، الولايات المتحدة

يمكنك الحصول على آيس كريم، بنكهة غزل البنات من متجر Max and Mina’s بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم عدد من النكهات الغريبة، مثل البيتزا والورود، والسمك المدخن.

-جبن الماعز والبنجر، كولورادو

تستطيع الحصول على آيس كريم بنكهة جبن الماعز والبنجر، من متجر weet Action Ice Cream، بالولايات المتحدة الأمريكية.

-الكمثرى والجبن الأزرق ، الولايات المتحدة

يقدم متجر Salt & Straw، العديد من الأطعمة المختلفة وتعد أحد أشهر هذه النكهات هو آيس كريم الكمثرى والجبن الآزرق.

وتوجد نكهات أخرى، مثل زيت الزيتون، والجبن والفلفل.

-مخلل مانجو، الولايات المتحدة

يعتر متجر jeni، أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، من أشهر الاسماء في صناعة الآيس كريم، ويقدم نكهات مختلفة وغريبة، منها مخلل المانجو، والفلفل، والبهارات، والقرنفل، وجبن الماعز مع الكرز الأحمر.