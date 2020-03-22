طريقة عمل صينية الأرز بالدجاج والفلفل الملون

اطهي لأطفالك صينية الأرز بالدجاج والفلفل الملون فيالفرن، لكسر روتين تكرار الأكلات اليومية، خاصة مع فترة العزل الاجتماعي المفروضة منذ فترة. المقادير 3 أكواب أرز. كيلو صدور دجاج مخلية. بصل مفروم. فلفلة حمراء. فلفلة خضراء كبيرة. فلفلة صفراء. مشروم. مرق دجاج. Advertisements ملح وفلفل أسود. بهارات. (حسب الرغبة) طريقة التحضير تتبل صدور الدجاج بالبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات، وتترك ساعتين على الأقل. يقطع الفلفل الملون شرائح. يوضع الأرز بعد غسله في صينية للفرن، يفضل صينية بايركس أو سيراميك. يرص الفلفل الملون على الأرز. توضح صدور الدجاج المتبلة. يضاف المشروم على صينية الأرز، وأخيرا يغطة الخليط بمرق الدجاج. تغطى الصيني بورق فويل وتدخل الفرن لمدة ساعة. يزال الفويل وتترك 10 دقائق أخرى وتقدم.

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