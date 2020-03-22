الامارات | «كورونا» المستجد.. السينما والتلفاز يتحوّلان إلى العالم الحقيقي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» المستجد.. السينما والتلفاز يتحوّلان إلى العالم الحقيقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لو عدنا بالزمن إلى الخلف ستة أشهر فقط، وقال لنا شخص في ذلك الوقت إن فيروساً سيضرب العالم عام 2020، وسيشل حركة الطيران، ويتسبب في خسائر فادحة لاقتصادات العالم، وستغلق بسببه الأسواق والمطاعم ودور السينما والمسارح ومقرات الأعمال، وستحظر بسببه التجمعات البشرية، وسيمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، فإن أحداً لن يصدق، وسيقول أي شخص سمع هذا الكلام منذ ستة أشهر: «أي فيلم هذا؟».

ما يحدث بالضبط سيناريوهات الأفلام التي نشاهدها ومن الصعب التصديق أنها الواقع، فهل نجحت السينما في توقع المستقبل؟ لا نتفق مع هذا، لأن كل توقعات الأفلام إما تحققت

مصادفة أو بنيت على أبحاث جيدة. موضوع اكتساح الفيروسات قارات العالم ليس جديداً في السينما، وبإمكاننا تتبع تاريخ أهم الأفلام إلى خمسينات القرن الماضي.

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