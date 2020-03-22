الامارات | محمد بن راشد: كل عام وأمهاتنا بصحة وعافية وسعادة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كل عام وأمهاتنا بصحة وعافية وسعادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمهات بيومهن الذي يصادف الـ21 من مارس، مطالباً سموه بضرورة الاهتمام بصحة الأمهات «لأنهن أغلى ما نملكه في هذه الدنيا».

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «في يوم الأم.. أحب أن أقول للجميع.. اهتموا بأمهاتكم.. حافظوا على صحتهن... التزموا بالتعليمات الطبية معهن.. كونوا معهن في البيت.. واقضوا أوقاتاً جميلة».

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وأضاف سموه: «اهتموا بهن لأنهن أغلى ما نملكه في هذه الدنيا.. كل عام وأمهاتنا بصحة وعافية وسعادة».

«أقول للجميع.. اهتموا بأمهاتكم.. حافظوا على صحتهن».

«كونوا معهن في البيت.. واقضوا أوقاتاً جميلة».