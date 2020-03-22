الامارات | «الأيقونة» كيني رودغرز يرحل عن 81 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأيقونة» كيني رودغرز يرحل عن 81 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مغني الكانتري كيني رودغرز، الذي امتدت مسيرته الفنية ستة عقود، عن عمر 81 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته، أول من أمس.
وقالت الأسرة في بيان: «توفي رودغرز بسلام في المنزل لأسباب طبيعية محاطاً بعائلته».
وأضافت أنها تخطط لمراسم خاصة صغيرة، في ظل حالة الطوارئ الوطنية التي يفرضها وباء «كوفيد 19». واشتهر رودغرز الحائز جائزة غرامي ثلاث مرات بأغنيات كثيرة، أبرزها «ذي غامبلر» و«لوسيل» و«آيلاندز ان ذي ستريم». في عام 2018 ألغى رودغرز حفلاته الأخيرة لجولته الوداعية بسبب مخاوف صحية.
بدأ رودغرز المولود في ولاية تكساس، مسيرته في أواخر الخمسينات، وسرعان ما انطلق في عالم الموسيقى، وأصبح من أبرز الموسيقيين في العالم.
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