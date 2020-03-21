في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. رحمة خالد: ساعدونا نلاقي مكان بينكم

يصادف اليوم 21 مارس، يوم الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011، لدعم المصابين بالمتلازمة وعائلاتهم، ووجهت الإعلامية رحمة خالد، رسالة للعالم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت الإعلامية خلال مقطع الفيديو الذي ظهرت به حالة متلازمة داون: " أنا رحمة خالد من ذوي متلازمة داون، النهاردة اليوم العالمي لينا".

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وأشارت "رحمة" إلى سر اختيار يوم 21 مارس للاحتفال بأصحاب متلازمة داون، قائلة: "عندنا كروموسوم 21، 3 نسخ بدل 2، يعني عندنا كروموسوم زيادة، يعني عندنا أكتر منكوا".

وتابعت: "إقبلونا باختلافنا، إحنا مش هنتغير لازم انتوا تغيروا نظرتكم لينا، ساعدونا عايزين مكان بينكم".

متلازمة داون هي حالة وراثية حيث يولد الشخص مع كروموسوم زائد يغير مسار التطور.