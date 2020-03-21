حظك هذا الأسبوع: مكافأة مالية ونصائح وتحذيرات لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365 "يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لما ذكر موقع "horoscope".

برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل) :

على مدار هذا الأسبوع، تتحسن أحوالك المادية وتحصل على مكافأة مالية نتيجة جهدك في عملك.

برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

في هذا الأسبوع لديك طاقة كبيرة، حاول استغلالها في إسعاد الأخرين.

برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عليك اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بعملك، لذلك تصرف بحكمة وعقلانية حتى لا ترتكب أخطاء تؤثر عليك سلبياً.

برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عليك تجنب التكبر على الأخرين، تعامل معهم بهدوء وبأسلوب راقي.

برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، على مدار هذا الأسبوع ستعيش أحلى الأوقات الرومانسية مع شريك حياتك.

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برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

على مدار هذا الأسبوع، تواجه تقلبات كثيرة في حياتك، لذلك عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك.

برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عليك التحلي بهدوء الأعصاب وتجنب العصبية، ولا تلتفت لما يقوله الأخرين .

برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عليك الحذر من أصدقاء السوء، ولا تلتفت لأرائهم لأنهم يريدون إحباطك وخسارة عملك.

برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

الحظ حليفك على مدار هذا الأسبوع في كل أمور حياتك، وستتحسن مشاكلك على الصعيد الأسري أيضا.

برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً وتستطيع سداد الديون والأقساط لديك.

برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

الحظ ليس حليفك على الصعيد الأسري، تواجهك مشاكل عائلية، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.