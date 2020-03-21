أزياء حوامل على طريقة النجمات بمناسبة يوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - اختلف مفهوم أزياء الحمل في السنوات الأخيرة الماضية، حيث أصبحت أكثر عصرية وشبيهة إلى حد كبير بالأزياء العادية، وذلك أيضًا أن النساء بشكل عام أصبح لديهن وعي أكبر تجاه هذا الموضوع، كما أن اهتمامهن برشاقتهن أثناء الحمل أصبح أمرًا أساسيًا، وهذا الأمر يتعلق أيضاً بالنجمات والدليل هي الاطلالات المميزة التي رصدناها للنجمات العربيات خلال فترة الحمل في تصاميم أزياء متنوعة منها الكاجوال ومنها الرسمي أيضاً، وقد جمعناها بالصور بمناسبة يوم الأم الذي أصبح على الأبواب احتفالاً بهن وبجميع الأمهات حول العالم.



ريم سعيدي في لوك شبابي نسقته أثناء الحمل:

لوك شبابي نسقته ريم سعيدي أثناء الحمل



شاهدنا ريم سعيدي، وقد اعتمدت لوكْ شبابيًا أنيقًا أثناء الحمل، وقد نسقته لمشوار صباحي واختارت فيه تنورة بليسيه ماكسي باللون الأسود مع توب قطنية، ومن فوقهما معطف طويل باللون الأبيض له حزام على الخصر، وأكملت اللوك بحذاء من دون كعب من الجلد وحقيبة يد سوداء وقبعة مميزة باللون الأحمر العنابي.

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سيرين عبد النور في فستان حمل ناعم:

سيرين عبد النور في اطلالة حمل في فستان قطني



اطلالة أنيقة وناعمة رصدناها لسيرين عبد النور أثناء حملها في طفلها الثاني، وقد اختارت فيها فستان ميدي من القطن باللون الكحلي أظهر حملها بطريقة مميزة بقصته الضيقة ولونه الغني، وكانت قد زينته بوشاح معرق لفته حول رقبتها، وأكملت اللوك بحذاء كاحل كعب عال من الجلد باللون الأحمر القاني.

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نانسي عجرم في فستان سهرة للحوامل:

نانسي عجرم في فستان سهرة للحمل



خلال فترة حملها رصدنا عددًا من الاطلالات المميزة لـ نانسي عجرم اعتمدتها في مناسبات مختلفة منها الكاجوال، ومنها الرسمية أيضاً مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا قصيرًا من الترتر البراق باللون الفضي بقصة واسعة منسدلة، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الفضي الميتالك ومجوهرات ألماسية ناعمة.

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سلمى رشيد في لوك شرقي اعتمدته أثناء الحمل:

اطلالة شرقية أثناء الحمل اعتمدتها سلمى رشيد



اطلالة مشرقة ومميزة اعتمدتها سلمى رشيد أثناء الحمل، وقد اختارت فيها قفطانًا باللون الأصفر قصته أنيقة كما أنه مطرز باللون الذهبي، وله حزام حول الخصر، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الذهبي الميتالك، وزينت اللوك ببعض المجوهرات الناعمة.



بمناسبة عيد الأم الذي أصبح على الأبواب، جمعنا بالصور أجمل اطلالات النجمات الأمهات خلال فترة الحمل، شاهدي الصور، واستوحي أجمل الأفكار لمختلف المناسبات.

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