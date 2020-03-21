أبرز طبعات فساتين موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - أدرجت الدور العالمية ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 أنماط متنوعة من طبعات الفساتين.



شاهدي أبرز طبعات فساتين من مجموعات الأزياء الجاهزة ربيع 2020، لتكوني السباقة في مواكبة أجدد الصيحات.





تابعي المزيد: موديلات فساتين بأكمام منفوخة موضة ربيع 2020

1- فساتين بطبعة نقاط البولكا موضة 2020



Michael Kors







لا تزال طبعة نقاط البولكا Polka dots متربعة على عرش الموضة، ابتكرت أسماء بارزة باقة من الفساتين المزدانة بهذه الطبعة الأنثوية الراقية التي عادت بقوة هذا الموسم في عروض كارولينا هيريرا Carolina Herrera ومايكل كورس Michael Kors وألتوزارا Altuzarra، اختاري الفساتين ذات الطبعات الصغيرة اذا كنتِ ممتلئة الجسم.







2- فساتين مخططة موضة ربيع 2020

تبقى الأزياء المخططة من أبرز إتجاهات ربيع وصيف 2020، قدمت ماركات عالمية مثل ليلا روز Lela Rose ونون باي نور Noon by Noor فساتين نهارية بقصات مريحة وعملية، تؤمن لكِ اطلالة عصرية مميزة خلال النهار وتمنحك طول أكبر في حال كنتِ قصيرة القامة.







3- فساتين مطبعة بالورود موضة الموسم



Badgley Mischka



كالعادة حجزت الفساتين المطبعة بأنماط الزهور لنفسها مكانًا ضمن مجموعات الربيع، الجئي إلى الفساتين المزينة بطبعات ناعمة كما في التصميم الموقع من لويزا بيكاريا Luisa Beccaria في حال كنتِ قصيرة القامة، أما الفساتين المغلفة بطبعات كبيرة مثل تصميم بادجلي ميشكا Badgley Mischka فنرشحه لممشوقات القامة.



Advertisements

تابعي المزيد: موديلات فساتين فرنسية للخطوبة موضة 2020

4- فساتين بطبعات الحيوانات موضة 2020

ها هي صيحة النقوش البرية تثبت حضورها من جديد على مدرجات العروض حيث تألقت عارضات دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وبلومارين Blumarine وإيلي تهاري Elie Tahari بأجمل الفساتين المزينة بهذه الطبعة الجريئة، اعتمدي الفساتين عالي الخصر المصممة بتنانير واسعة لتزيدك طولًا.





5- فساتين بطبعة المربعات آخر موضة



Kate Spade

لم تنحصر طبعة المربعات في الأزياء المخصصة لموسمي الخريف والشتاء بل طالت فساتين ربيع 2020، أحببنا الموديلات القصيرة التي أطلت بها عارضات كارولينا هيريرا Carolina Herrera، كذلك الفساتين المصممة على طراز الجلباب من مجموعة كيت سبيد Kate Spade وتناسب كافة أشكال القامات نظرا لنقشتها الناعمة وقصتها الفضفاضة.

تابعي المزيد: فساتين محجبات موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم