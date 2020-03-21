قفاطين وجلابيات سوداء ماركات موضة ربيع 2020 تنحف الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - خصصت دور الأزياء العالمية قسمًا من مجموعات الأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020 للقفاطين والجلابيات السوداء، أتت هذه الصيحة الرائجة لتحاكي ذوق المرأة، التي تعشق اللوكات الكلاسيكية الأنيقة، سواء خلال النهار أو المساء.



جلابيات سوداء مطبعة موضة ربيع 2020

جلابيات سوداء مطبعة



انفحي إطلالتك بلمسة أنثوية أنيقة، واعتمدي العبايات السوداء المطبعة بالورود من ماركة آندرو جن Andrew GN، يتميز هذا الفستان بتصميمه الذي أتى على هيئة طبقات متساوية، ما يجعله من القطع المناسبة للنحيفات، جربي تنسيقه مع أقراط متدلية وحقيبة كتف باللون الوردي المبودر، وانتعلي صندلًا شفافًا.

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قفاطين مطرزة من مجموعات الأزياء الجاهزة

قفاطين مطرزة



برعت ماركة ماري كاترانتزو Mary Katrantzou في تقديم باقة من أجمل القفاطين والجلابيات السوداء، التي تميزت بالتطريز الناعم على هيئة خطوط متقاطعة، تناسب هذه الموديلات طلعات المساء، نسقيها مع كلاتش وحذاء باللون الفضي؛ لتزيدي إطلالتك فخامة وتفردًا.

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قفاطين بأكمام الجرس موضة الموسم

قفاطين بأكمام الجرس



نجحت موضة أكمام الجرس Bell sleeves في شق طريقها إلى مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، تهادت عارضات ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti بتصاميم فائقة الأناقة، مستوحاة من قصة الجلباب العربي، اعتمديها في حال كنتِ تعانين من مشكلة الأكتاف المكتنزة؛ لتعطي مدى أعرض لقامتك.



قفاطين محددة الخصر موضة 2020

قفاطين محددة الخصر



بخلاف التصاميم الفضفاضة، التي تغمر الجسم وتظهره بشكل أنحف وأطول، قدمت بعض الماركات قفاطين محددة الخصر، أحببنا الفستان عالي الخصر من توقيع نون باي نور Noon by Noor، والقفطان المزود بحزام جلد عريض من توقيع ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، استعيني بهذه الصيحة؛ لتخفي منطقة البطن البارز، ونسقيها مع حذاء مدبب Pointy shoes لتكتمل إطلالتك الأنثوية.

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