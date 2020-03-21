إطلالات للمحجبات من أسرار السعيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - تنسِّق مقدمة البرامج أسرار السعيد أزياءها بدقة وأناقة عاليتين، لذا جمعنا لمحبي إطلالاتها وللمحجبات عامةً، عدة تنسيقات مميزة من وحيها، شاهدي تفاصيلها.



تنسيق القطع البرتقالية

تنسيق القطع البرتقالية



لمحبي الألوان المميزة غير الاعتيادية، اعتمدت أسرار على اللون البرتقالي المميز في أزيائها، ومنها أطلَّت بفستان برتقالي مزين بالأبيض مع حذاء بوت باللون البيج، وتألقت لإطلالة أكثر فخامة ببنطال جلدي وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، مع معطف برتقالي طويل.

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إطلالات البنطلونات البيضاء

إطلالات البنطلونات البيضاء



لاحظنا اعتماد أسرار في تنسيق أزيائها على البنطلونات البيضاء بكثرة، ومنها نسقته مع بلوزة حمراء خفيفة بأزرار ذهبية، وبلوزة خضراء طويلة مزينة من الأطراف بالأبيض، وتجملت بالبنطال الأبيض أيضًا مع معطف بني بسيط وبلوزة فضية يكسوها الترتر في إطلالة أخرى، مع معطف آخر من الجينز.



نصائح لكسر اللون الأسود

نصائح لكسر اللون الأسود



يُعَدُّ اللون الأسود من أكثر الألوان رمزًا للأناقة والجمال، ولتطلّي به بشكل عصري، لا بُدَّ من تنسيقه مع القطع الملونة لكسر اللون، وقد اختارت أسرار تنورة سوداء عصرية مع بلوڤر ملوّن بطريقة مميزة، وتأنقت ببنطال رمادي طويل مع بلوزة يكسوها اللون الأسود بتصميم شبابي، وارتدت معطفًا من الفرو النيلي مع بنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، وتزينت ببنطال عصري باللون الأسود مع قميص أبيض عصري ومعطف أسود بأزرار ذهبية.

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