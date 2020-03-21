إطلالات للمحجبات الحوامل بأسلوب مروة حسن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - تستعد الفاشينيستا المصرية مروة حسن لاستقبال مولودها الأول، وكعادة الفاشينيستا بمشاركة متابعينها الكثير من تفاصيل حياتها، فهي تلهم الصبايا بإطلالات مختلفة للسيدات الحوامل، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لتعتمدي إطلالة الحامل التي تناسب بأسلوب مروة حسن.



مروة حسن بالفستان الأحمر البليسيه

مروة حسن بالفستان الأحمر البليسيه





واحدة من إطلالتها المميزة بالحمل، هذا الفستان الأحمر المزركش، مع خامة البليسيه التي تخف يعيوب الجسم، وكذلك تمنحكِ لمسة عملية مريحة، نسقت معه حزام الخصر، وبوت الساق مع الكعب السميك، بحيث يمنحها طول ورشاقة، وبالوقت نفسه تحصل على الستايل المريح المناسب لوقت الحمل.





الجاكيت الجينز الطويل مع البناطيل القماشية

الجاكيت الجينز الطويل مع البناطيل القماشية





أما هذا اللوك فهو أكثر بساطة، إذ اختارت مروة حسن الجاكيت الجينز الطويل، مع البنطلون الأسود، والتوب باللون الأحمر، والحجاب الملون، لإطلالة عملية كاجوال، مناسبة لمشاويركِ النهارية السريعة، والأوقات التي ستمشين فيها كثيرًا، خاصة مع اختيار السنيكرز الأبيض.

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إطلالة رياضية بالسويت شيرت والكارديغان القطني

إطلالة رياضية بالسويت شيرت والكارديغان القطني





هذا اللوك يشبه إلى حد كبير الستايل السابق، لكنه أكثر عملية وراحة، باختيار السويت شيرت الرياضي، والكارديغان القطني لإطلالة محتشمة مريحة، وأكملت الستايل باختيار البنطلون القماشي الواسع بخامته المطاطية المثالية للحوامل، مع السنيكرز الأبيض.

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الفساتين المخططة مع الكشكشة

الفساتين المخططة مع الكشكشة





لفتنا هذا الفستان وألوانه المبهجة الذي اعتمدته مروة حسن، كذلك مع الدرجات السماوية للون الأزرق مع الأبيض، اعتمديه بالصيف القادم، مع الأحذية المريحة، والحجاب القطني أو الشيفون كالذي اختارته مروة، لإطلالة مبهجة.

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