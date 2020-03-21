كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - خواتم الذهب الوردي المرصعة بالألماس تعود في عام 2020، غالباً كخواتم خطوبة أو للأشخاص الذين يفضلون الذهب الوردي على الذهب الأبيض خاصة في حالة الحساسية من النيكل، وباعتبار الكثيرين أنّه أكثر متانة. الذهب الوردي هو الذهب الخالص الحقيقي لكنّه ليس مصنوعًا بالكامل من الذهب، بل من النحاس والفضة أيضاً. فهو عبارة عن 18 أو 24 قيراطًا مزيج (75٪ من الذهب و25٪ من النحاس). والذهب الوردي هو لون لامع عالميًا، فهو فريد من نوعه وعصري. إنه عصريّ للغاية في الوقت الحالي، ومتوقع أن تطول مدته كموضة.

مرصعة بالألماس: الكلاسيكية الجديدة

خواتم ذهب



يُعتبر الذهب الوردي لونًا أنثويًا واضحًا، وهو يليق بالمرأة الناضجة إجمالاً؛ الوردي هو لون رومانسي خفي من الذهب تمت ترجمته إلى مجوهرات راقية وأنيقة وخواتم. واستخدم الذهب الوردي لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر في روسيا من قبل الصائغ الشهير كارل فابرجيه في فابرجيه بيغز، المعروف باسم الذهب الروسي. اكتسب الذهب شعبية في وقت لاحق في الولايات المتحدة خلال 1920، وكان يتم اعتماده في خواتم الخطبة والمجوهرات الراقية. لعبت دار كارتييه دورًا رئيسيًا في ارتفاع شعبية صناعة الذهب الوردي الفاتح والمجوهرات الراقية والأحجار الكريمة والألماس. ساعدت قطعة واحدة على وجه الخصوص في نهضة الذهب الوردي في المجوهرات، وهي عبارة عن ربطة بسيطة من ثلاثة ألوان ذهبية من الذهب متشابكة باسم "خاتم الثالوث". تم إنشاؤها من قبل كارتييه وبتكليف من جان كوكتو، الكاتب الفرنسي الشهير والفنان والمخرج والكاتب المسرحي.

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خواتم ذهب وردي مرصعة بالألماس: ذهب خالص

خاتم ذهب مرصع بالماس



الذهب الوردي هو مزيج أو سبيكة من الذهب الأصفر الخالص عيار 24 قيراطًا والنحاس والفضة، الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا هو الأساس لجميع الألوان والصفات الذهبية، لكنه ناعم للغاية لاستخدامه في حالة نقية للمجوهرات. مزجه أو خلطه مع معادن أخرى لتقويته بدرجة كافية. يتم استخدام وصفات سبيكة مختلفة لتلوين وتحديد جميع أنواع المعادن التي تصنع في المجوهرات بما في ذلك البلاتين والذهب الأبيض والذهب الأصفر والذهب الوردي. يعتمد عمق اللون في الذهب الوردي على نسبة الذهب الأصفر إلى النحاس. كلما قلّ الذهب الأصفر، وعلا النحاس، ارتفعت نسبة اللون الوردي. على سبيل المثال، ارتفاع لون الذهب الوردي عيار 14 قيراطًا مقارنةً بالذهب الوردي عيار 18 قيراطًا نظرًا لارتفاع محتوى الذهب الأصفر في 18 قيراطًا. لإنشاء لون من الذهب الأحمر الخصب والمعروف باسم الذهب الوردي أو الأحمر، فإن الذهب الأصفر عيار 14 قيراطًا يكون عبارة عن سبيكة من الذهب الأصفر بنسبة 58.30٪ 24، و33.5٪ من النحاس و8.20٪ من الفضة.