كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - تتمتع الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، بملامح عربية جذابة تبرزها من خلال اعتماد أساليب مكياج عصرية وألوان مكياج تتناغم وبشرتها ذات اللون الحنطي. وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل صور مكياج بثينة الرئيسي من إنستقرام، لتستوحي منها أجمل أساليب المكياج.



مكياج عيون هادئ مع أحمر شفاه صارخ

مكياج عيون هادئ مع أحمر شفاه صارخ



اللون الأحمر هو عنوان الجرأة والأنوثة والجمال، وموضة المواسم كلها. فإن كنت تميلين الى الجرأة في تطبيق المكياج، اعتمدي المكياج الجريء الذي يرتكز على أحمر الشفاه الصارخ على طريقة الفنانة بثينة الرئيسي. بحيث تستخدمين مكياج العيون المرتكز على ظل العين الهادئ فوق الرمش العلوي، والأيلاينر الأسود الممتد من مدمع العين والمسحوب الى خارج العين، مع خط بالظل البني الفاتح تحت الرمش السفلي. كذلك، استخدمي البلاش على الخدين وذلك لإبرازهما وللحصول على إطلالة مشرقة. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون الأحمر الصارخ، مع تحديد الشفاه بقلم تحديد الشفاه بدرجة أغمق قليلاً من أحمر الشفاه الأحمر.

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مكياج ميتاليك غليتر

مكياج ميتاليك غليتر



المكياج الميتاليك الغليتر موضة مكياج رائجة ومنتشرة بين النجمات، وهو أسلوب مكياج ملائم للسهرات والمناسبات، إذ يضفي الفخامة على إطلالة المرأة ويمنحها مظهراً أنثوياً جذاباً. فإذا كنت تميلين الى المكياج الميتاليك الغليتر، اعتمديه بأسلوب الفنانة بثينة الرئيسي. بحيث تستخدمين فيه الظلال المعدنية الغليتر باللون الفضي والأسود لتظليل كامل العين، امتداداً من مدمع العين ووصولاً الى حدود العين الخارجية. وارسمي من ثم خط أيلاينر رفيعاً على طول خط الرمش العلوي. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون الزهري اللامع. واحرصي على اعتماد تقنية الهايلايتر التي تسلط الضوء على مكامن الجمال في الوجه.



مكياج أرجواني لامع

مكياج أرجواني لامع



إنه مكياج حيوي ومنعش ويضفي لمسة أنثوية رائعة على إطلالتك، فضلاً عن أنه موضة مكياج رائجة جداً بين النساء. فإذا كنت من محبات الإطلالات الزاهية، ننصحك باعتماد المكياج الأرجواني اللامع هذا الربيع، وذلك بأسلوب الفنانة بثينة الرئيسي. في البداية، طبقي ظلال العيون باللون الأرجواني الفاتح واللامع على الجفنين الثابت والمتحرك، من ثم حددي كامل العين بالأيلاينر الأسود بخط عريض يبدأ من مدمع العين بطريقة بارزة، ويكون مسحوباً الى خارج العين. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكارا، أو استخدمي الرموش الاصطناعية. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون الأرجواني المات، وقومي بإبراز ملامحك بالبلاش الخوخي الجذاب.

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