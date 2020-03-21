كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - بحسب موقع إنستقرام واستنادًا إلى عدد المشاهدات، يمكننا أن نخبرك بأننا جميعًا أحببنا كعكة المروحة مع الجدولة. على الرغم من جمال تصفيفة الشعر هذه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإنهائها. اسمها كعكة المروحة مع الجدّولة، أو كعكة الضفائر. وهي ككعكة دونات فوق ذيل حصان، وهذا بالضبط ما يذكره الاسم (كعكة مليئة بالضفائر). تصفيفة الشعر هذه ستكون مثالية للرقص، الجمباز، الباليه، حفلات الزفاف، حفلة موسيقية، أو لكل يوم. يمكنك تطبيقها عند طلات كاجوال أو رسمية. أفضل شيء في هذه الكعكة الجميلة هو أنها يمكن أن تستمر لمدة يومين! هناك بعض الحيل للحصول على هذه الكعكة بشكل صحيح، سنعرض لك عدة نصائح حول كيفية القيام بذلك: طريقة تطبيق تسريحة كعكة المروحة مع الجدولة تسريحة كعكة المروحة المواد المطلوبة: فرشاة، مشط، زجاجة رش، 6-8 دبابيس شعر، مثبت شعر وإكسسوار. الوقت المطلوب : 10-12 دقيقة

تعليمات خطوة بخطوة:

قومي بتطبيق تسريحة ذيل الحصان.

لفي ذيل حصان الشعر في منتصف الكعكة، واتركي الشعر ينفصل بشكل طبيعي ويسقط حتى يغطي الكعكة.

افصلي الشعر بفاصل صغير في مكان واحد على الكعكة، (هذا هو المكان الذي ستبدأ فيه أول جدولة)...

ابدئي بضفيرة بسيطة (تحتاج الضفيرة إلى أن تكون فضفاضة إلى حد ما لا تسحبيها بشدة أثناء التضفير)...

جدلي لأسفل طول الشعر، وهو ما يكفي للالتفاف حول الكعكة مرة واحدة...

ضعي أصابعك للأسفل من خلال منتصف الكعكة، وأمسكي نهاية الضفيرة، واسحبيها (هذا يلّف الضفيرة مرة واحدة حول الكعكة).

افصلي الجدولة، حتى يصبح كل الشعر الموجود في الخصلة فضفاضًا مرة أخرى.

أضيفي حوالي نصف بوصة من الشعر الجديد إلى الشريط الأول، وتأكدي من خلط الشعر جيدًا بتمرير أصابعك من خلاله (التأكد من أن الشريط القصير ممزوج الآن بالتساوي مع الشريط الجديد الأطول).

قسّمي شعرك الذي تم تجديله حديثًا إلى ثلاثة خيوط متساوية وابدئي جدولة جديدة ثلاثية.

اصنعي جدولة أخرى حول الكعكة.

خذي دبوسًا للشعر، واربطي الحواف الخارجية للضفائر، على الجانب السفلي من الكعكة (مما يساعد على تغطية الكعكة).

فكي أي بقايا على الضفيرة، ثم أضيفي جزءًا جديدًا من الشعر بحجم 1/2 بوصة مرة أخرى.

أكملي الخطوات على الطريقة نفسها حتى تطبقي باقي الضفائر.

لفّي آخر ضفيرة حول الكعكة مع الأخذ في الاعتبار أنّها يجب أن تكون فضفاضة بما يكفي.

استخدمي دبابيس الشعر للمساعدة في جعل الكعكة تبدو مثالية.

أضيفي إكسسوارًا ومثبت شعر.

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