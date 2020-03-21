كمامة ومطهر.. تورتة عيد الأم في زمن كورونا

يفرض فيروس كورونا المستجد، بصمته على جميع المناسبات التي تجري حاليا، وتحتفل الأمهات في مصر اليوم بعيدهن، ولمنع الحكومة الخروج من المنزل والتجمعات للحد من انتشار الفيروس، يلجأ البعض للاحتفال في البيت.

كل أسرة على حدى تتجمع على"أكلة"، أو نوع من الحلوى، وربما "تورتة" تعبر عن الفرحة والامتنان للأم، وكذلك تلفت النظر للظروف التي تمر بها مصر والعالم هي خير وسيلة للاحتفال.

بطبيعة الحال لن تكون التورتة تقليدية كما جرت العادة، وإنما معبرة عن فيروس كورونا، محال الحلوى ابتكرت تورتات وكذلك الفتيات صانعات الحلويات، فوضعن عليها أدوات النظافة التي يجب استخدامها.

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قناع طبي، وكمامة، وجوانتي مطهر، وإسفنجة، أدوات يجب أن يتسلح بها الجميع لمواجهة الفيروس الجديد، فتزينت بها تورتة عيد الأم.

وشاركها فيما بينهم رواد "فيسبوك"، معجبين بالفكرة، وبالابتكار حتى في صناعة الحلويات، والتي تغيرت بسبب فيروس كورونا.