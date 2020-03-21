حرصت الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة جمهورها بصورة تجمعها بوالدتها بمناسبة عيد الأم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت على الصورة: "أمي الحبيبة كل عام وأنت أغلى وأحلى ما في حياتي كل عام وإنتي بألف خير وصحة وعافية كل عام وإنتي منورة دنيتي، ربنا يخليكي ليا ويطول في عمرك".
وحرص متابعو سمية على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم، وجاءت ضمن التعليقات: "أحلى ماما في الدنيا كل سني وهي طيبة، ربنا يخليهالك".
كانت سمية الخشاب طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، حيث نجحت في تحقيق نسب مشاهدة عالية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من سمية الخشاب لوالدتها: كل عام وانتي منورة دنيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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