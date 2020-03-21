أسما شريف منير تحتفل بعيد الأم بصحبة طفلتها: فخورة إنك بنتي

"انتي أحسن حاجة فيا، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا، أنا فخورة إنك بنتي"، هكذا احتفلت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام، بعيد الأم على طريقتها الخاصة من خلال نشر صورة تجمعها بابنتها.

وأرفقت أسما تعليقا على الصورة قالت خلاله: "كل سنة وكل أم طيبة وحنينة ربنا يبارك في عمركم ويخليكم لولادكم، ويفرح قلبكم بيهم وتشوفوهم في أحسن حال، كل أم وكل ست ربت وكبرت أنتوا أبطال، بحبكم".

Advertisements

ويعتبر أول من فكر في عيد للأم كان الصحفي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين فى مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق، واختاره في يوم 21 مارس تزامنًا مع بدء فصل الربيع.