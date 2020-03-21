حانة في موسكو تعلن اكتشافها لعلاج فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت حانة في العاصمة الروسية موسكو، ما اسمته باكتشاف العلاج الناجح لحالة الذعر المتزايدة من وباء كورونا.. إنه كوكتيل منعش يحمل اسم الفيروس سريع الانتشار.

ووفقا لـ”رويترز” فقد بدأت حانة “رازفيدكا” في موسكو ببيع كوكتيل ”فيروس كورونا“ ويقدم المشروب في كوب مع حقنتين طبيتين، تحتوي إحداها على سائل أحمر والأخرى على سائل أخضر، لكن مدير الحانة أنطون زاجاريا رفض تحديد المكونات المستخدمة.

مدير الحانة قال: إن الهدف من ابتكار هذا الكوكتيل هو مساعدة سكان موسكو على عدم الشعور بالذعر في الوقت الذي تسجل فيه البلاد أعدادا متزايدة من الإصابات بالفيروس، حيث سجلت روسيا حتى يوم الخميس 199 إصابة وحالة وفاة واحدة.

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زاجاريا أضاف، فكرة هذا الكوكتيل طرأت فجأة تماما مثل الفيروس الذي ظهر فجأة، قررنا أن نحاول تخفيف مستوى التوتر والذعر الذي يعد ألد أعدائنا في هذا الوضع.

صفحة الحانة على موقع “إنستجرام” افدات قال بأنه على الشخص احتساء الكوكتيل فقط عندما تسيطر عليه رغبة جارفة في تخزين مناديل الحمام ودقيق الحنطة السوداء في حالة إغلاق المدينة.

زاجاريا تابع، بالطبع ما زال يتعين عليك أن تغسل يديك وتتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية.. لكن لا داعي للذعر لأن هذا لن يساعد أحدا.