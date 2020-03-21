احتفلت الفنانة يارا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوالدتها موجهة رسالة لها بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس.
وشاركت يارا صورة تجمعها بوالدتها، وأرفقت تعليقا قالت خلاله: "يحكى أن هناك سعادة اسميتها أمي، ".
وتابعت الفنانة خلال رسالتها، "كل عام وأمهاتكن بألف خير، ومنصلي للأمهات اللي فقدناهن من هالحياة، والله يرحمهن".
ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى، حيث يوافق اليوم 21 مارس عيد الأم في مصر والدول العربية، أما في جنوب أفريقيا يحتفل به في 1 مايو والأرجنتين تحتفل في يوم 3 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا توجه رسالة لوالدتها: أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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