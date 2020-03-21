فيديو.. جنات عن فقدان وزنها: بسبب بنتي

تحدثت الفنانة جنات خلال استضافتها في برنامج "معكم"، منى الشاذلي، عن فقدانها الوزن، ومرورها بحالة صحية سيئة خلال فترة الحمل والولادة، رغم تمتعها بقوام رشيق.
وقالت جنات إنها كانت تهتم بالغاية بصحة جنينها الصغير في مرحلة الحمل، لذا كانت تأخذ فيتامينات كثيرة ما أثر على معدتها بشكل سلبي طوال فترة الـ9 أشهر، وامتنعت بعدها عن تناول الطعام بشكل كامل ما أدى لفقدان وزنها، مشيرة إلى أنها لا تزال تعالج حتى الآن، من تبعات تلك الفيتامينات.
وكشفت عن أن اختيار اسم ابنتها "جنات"، من اختيار زوجها، وأنها تحب مناداتها بـ"جنى"، لافتة إلى أنها رغم ذلك فهي تفضل الصبيان وهي تميل لوالدها.
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