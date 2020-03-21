احترس.. الإفراط في استخدام معقم اليد يعرضك للسرطان والالتهابات

معقمات اليد (هاند جيل)، باتت واحدة من أهم وسائل التنظيف والتعقيم، خلال الفترات الحالية، لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد، والمُتفشي في العالم، خاصة عقب إرشادات منظمة الصحة العالمية، بضرورة غسل وتعقيم الأيدي بين اللحظة والأخرى، لتجنب العدوى.

إلا أن الإفراط في استخدام المعقمات ربما يترك خلفه العديد من الآثار الجانبية، التي تؤثر على صحة الإنسان.

ومن جانبها ذكرت منظمة الأدوية والغذاء الأميركية أن المطهرات، والمعقمات لا بد أن تحتوي على تركيز كحولي أكثر من 60%، فضلًا عن نسبة من سائل آخر لكي يعطي رائحة جيدة على يديك.

إلا أن المنظمة، حذرت بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد أو أن تكون بديلا لغسل اليدين بالماء والصابون، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".

Advertisements

وأشارت المنظمة الأميركية، إلى أن المطهرات والمعقمات تحتوي على مكونين، لهم آثار سلبية وخطيرة على صحة الإنسان، وهم مكوني التريكلوسان أو التريكلوكربان المسؤولان عن مقاومة البكتريا والجراثيم.

ويعد عنصر التريكلوسان من العناصر التي يسهل امتصاصها، ودخولها للجسم ومجري الدم مما يترك آثار جانبية مختلفة مثل السرطان والحساسية الهرمونية والآثار العصبية، وضعف العضلات.

أما عنصر التريكلوكربان يؤثر على الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والتستوستيرون، والتي يمكن أن تعزز نمو سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

فضلًا عن أن الإفراط في استخدام معقمات اليدين قد يضر الجلد، ويسبب جفافه وتلفه، بالإضافة لما تحويه من روائح جيدة، قد تؤثر على صحة البعض عن طريق إصابتهم بضيق التنفس أو الحساسية.